7 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрелы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов.

Дословно: "Вчера, 7 декабря, во время обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два наших защитники получили ранения, а один - боевую травму.

С начала суток российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции.Втрат с нашей стороны нет".