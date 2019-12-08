ООС: 10 нарушений режима прекращения огня

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Воскресенье, 8 декабря 2019, 07:12

7 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрелы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов.

Дословно: "Вчера, 7 декабря, во время обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два наших защитники получили ранения, а один - боевую травму.

С начала суток российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции.Втрат с нашей стороны нет".

Темы: ООС Донбасс


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