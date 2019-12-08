7 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погиб один военнослужащий ОС, еще двое получили ранения, один - боевую травму.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрелы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов.

С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали позиции украинских военных. Потерь со стороны ОС нет.