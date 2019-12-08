Под завалами колледжа в Одессе нашли еще два тела: число жертв возросло до 10

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса при разборе завалов в результате пожара обнаружены тела еще двух человек, число жертв трагедии возросло до 10.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Детали: В ведомстве напомнили, что 4 декабря одна из пострадавших в результате пожара умерла в больнице, 5 декабря тело 1 погибшего было обнаружено во время проведения поисковых работ, 6 декабря во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших.

7 декабря во время разбора завалов обнаружили тела 3 человек, а в больнице от травм, полученных во время ликвидации последствий пожара, умер спасатель.

В результате пожара пострадали 30 человек, в больницах остаются 9 человек.

Дословно: "По состоянию на 9:00 8 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании колледжа", - отметили в ведомстве.

Напомним,