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Под завалами колледжа в Одессе нашли еще два тела: число жертв возросло до 10

Воскресенье, 8 декабря 2019, 08:53
Под завалами колледжа в Одессе нашли еще два тела: число жертв возросло до 10
фото - ГСЧС

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса при разборе завалов в результате пожара обнаружены тела еще двух человек, число жертв трагедии возросло до 10.

Источник: пресс-служба ГСЧС 

Детали: В ведомстве напомнили, что 4 декабря одна из пострадавших в результате пожара умерла в больнице, 5 декабря тело 1 погибшего было обнаружено во время проведения поисковых работ, 6 декабря во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших.

7 декабря во время разбора завалов обнаружили тела 3 человек, а в больнице от травм, полученных во время ликвидации последствий пожара, умер спасатель.

В результате пожара пострадали 30 человек, в больницах остаются 9 человек.

Дословно: "По состоянию на 9:00 8 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании колледжа", - отметили в ведомстве. 

Напомним,

  • Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.
  • По состоянию на вечер 7 декабря количество погибших в результате пожара достигло 8 человек.
  • В полиции Одесской области сообщили, что в уголовном производстве по факту пожара в колледже готовят сообщение о подозрении двум лицам.
  • В связи с трагедией на 8 декабря в Украине объявлен день траура.

Украинская правда
Темы: ОдессажертвыпожарГСЧС
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