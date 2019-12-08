Под завалами колледжа в Одессе нашли еще два тела: число жертв возросло до 10

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Воскресенье, 8 декабря 2019, 09:53

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса при разборе завалов в результате пожара обнаружены тела еще двух человек, число жертв трагедии возросло до 10.

Источник: пресс-служба ГСЧС 

Детали: По данным спасателей, в результате пожара пострадали 30 человек, в больницах остаются 9 человек.

Дословно: "По состоянию на 9:00 8 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании колледжа", - отметили в ведомстве. 

Украинская правда
Темы: Одесса жертвы пожар ГСЧС


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