МВД готовит законопроекты для повышения пожарной безопасности

МВД будет инициировать повышение ответственности за нарушение правил противопожарной безопасности.

Источник: заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время встречи с журналистами в воскресенье в Одесской ОГА, сообщает сайт Нацполиции

Детали: По словам Геращенко, трагедия в Одессе связана с тем, что в стране до сих пор нет достаточного уровня ответственности руководителей за противопожарную безопасность. В связи с этим Министерство внутренних дел инициирует представление в Кабинет министров пакета законопроектов, направленных на повышение такой ответственности.

Прямая речь: "Во-первых, мы инициируем, чтобы в бюджетных учреждениях был предусмотрен обязательный процент от средств, которые им выделяются, на решение вопросов противопожарной безопасности.

Также мы инициируем, чтобы вся информация о проверках государственных объектов, которые являются опасными во время пребывания в них многих людей, публиковалась. Чтобы родители, например, знали, что проблемы с противопожарной безопасностью есть в том или ином колледже, школе, детском саду или вузе.

Еще одним законопроектом мы предусматриваем возможность для частных предприятий заключать договора со страховыми компаниями, которые будут оценивать состояние соблюдения противопожарной безопасности и сообщать о результатах ГСЧС.

Кроме того, мы инициируем повышение ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. На сегодня ответственность для руководителя учреждения, в котором выявлены нарушения, - всего 170 гривен штрафа. Поэтому руководители просто игнорируют нормы противопожарной безопасности, что в конечном итоге и приводит к таким трагедиям, как в Одессе".

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