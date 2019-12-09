Милованов ответил тем, кто предлагает "послать" МВФ

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что Украине необходимо сотрудничество с Международным валютным фондом, в том числе из-за риска экономического кризиса и увеличения доверия к украинской экономике со стороны инвесторов.

Источник: Милованов в Facebook

Прямая речь: "Все экономические эксперты и инвесторы говорят, что программа с МВФ нужна. Но одновременно много не-экономистов предлагают "послать" МВФ. По моему мнению, отсутствие программы приведет к экономическому кризису. А предложения "послать" МВФ являются безответственными, или делаются теми, кто не разобрался в сути роли МВФ для Украины.

На самом деле, вопрос с МВФ не о деньгах. А о доверии к экономике Украины. МВФ – некий маркер доверия. Есть поддержка МВФ – есть доверие внутренних и международных инвесторов к состоянию украинского экономики... Уже, как следствие - инвестиции и международная торговля ".

Детали: По словам министра, крупные инвесторы ориентируются на позицию МВФ при оценке состояния экономики.

Если нет программы фонда, тогда инвесторы будут сотрудничать на худших для Украины условиях.

Милованов подытожил, что для Украины, после подтверждения программы МВФ на рабочем уровне, важно привлекать инвесторов, в частности для увеличения рабочих мест и рост уровня заработной платы.

Что предшествовало: 7 декабря Международный валютный фонд достиг договоренности с украинским правительством о новой трехлетней программе расширенного финансирования EFF на 4 млрд специальных прав заимствования (SDR) - около 5,52 млрд долларов.

Напомним: