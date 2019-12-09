Украина может получить полмиллиарда евро от ЕС – Маркарова

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что благодаря достижению соглашения с Международным валютным фондом о новой программе, Украина может получить 500 миллионов евро помощи от Евросоюза.

Источник: Маркарова в Facebook

Детали: По ее словам средства от ЕС могут поступить на "очень выгодных условиях". Планируется, что Украина получит помощь в ближайшие месяцы.

Что предшествовало: 7 декабря Международный валютный фонд достиг договоренности с украинским правительством о новой трехлетней программе расширенного финансирования EFF на 4 млрд специальных прав заимствования (SDR) - около 5,52 млрд долларов.

Напомним: