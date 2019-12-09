Украина может получить полмиллиарда евро от ЕС – Маркарова

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Понедельник, 9 декабря 2019, 04:40

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что благодаря достижению соглашения с Международным валютным фондом о новой программе, Украина может получить 500 миллионов евро помощи от Евросоюза.

Источник: Маркарова в Facebook

Детали: По ее словам средства от ЕС могут поступить на "очень выгодных условиях". Планируется, что Украина получит помощь в ближайшие месяцы.

Что предшествовало: 7 декабря Международный валютный фонд достиг договоренности с украинским правительством о новой трехлетней программе расширенного финансирования EFF на 4 млрд специальных прав заимствования (SDR) - около 5,52 млрд долларов. 

Напомним:

  • Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине 22 ноября.
  • В МВФ акцентировали внимание на продолжении взвешенной экономической политики.
  • Премьер Алексей Гончарук оценил переговоры с миссией Международного валютного фонда как конструктивные.
  • Министр финансов Оксана Маркарова заявляла, что планирует прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом, чтобы Украина с 2023 года обеспечивала себя сама.
  • В свою очередь источники в разных госструктурах заявляли о том, что Украина не успеет получить окончательное решение от МВФ до конца 2019 года, но может еще в декабре подписать меморандум о дальнейшем сотрудничестве. Следующая возможность официально получить программу Фонда у Украины будет в феврале. 

Украинская правда
Темы: Маркарова ЕС МВФ


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