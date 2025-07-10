Зеленский заявил, что рассматривает Умерова на должность посла в США: Это повлияет на перестановки в правительстве
Президент Владимир Зеленский во время общения с прессой в Риме сообщил, что рассматривает нынешнего министра обороны Рустема Умерова на должность посла Украины в Соединенных Штатах.
Источник: пресс-конференция Зеленского, "Европейская правда"
Прямая речь Зеленского: "Что касается нового посла (в США - ред.), я бы так сказал, и Кабинета министров. Я вам скажу откровенную, если я решу, и это будет в ближайшее время, что представлять Украину в Соединенных Штатах Америки, ключевым нашим послом будет министр обороны Рустем Умеров, это, безусловно повлияет на серьезные перестановки в правительстве Украины".
Детали: По его словам, это прежде всего из-за того, что все решения и бюджет связаны с российско-украинской войной.
Зеленский подтвердил, что хочет заменить посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову. Он отметил, что контактировал с ней и поблагодарил ее за службу. Президент добавил, что хотел бы, чтобы она продолжила работу в Украине.
"Многое зависит именно от нее. Я открыт, я хотел бы, чтобы она работала в Украине. Если она решит для себя по-другому, этот путь – это ее выбор", – сказал президент.
Предыстория:
- В июне глава МИД Андрей Сибига сообщал, что президент Зеленский уже принял "определенные кадровые решения" о смене руководителей некоторых зарубежных учреждений – они ожидаются в июле.
- СМИ писали, что во время телефонного разговора Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 4 июля, они обсудили вопрос замены Маркаровой.