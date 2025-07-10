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Зеленский заявил, что рассматривает Умерова на должность посла в США: Это повлияет на перестановки в правительстве

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 10 июля 2025, 19:50
Зеленский заявил, что рассматривает Умерова на должность посла в США: Это повлияет на перестановки в правительстве
иллюстративное фото из соцсети Х Умерова

Президент Владимир Зеленский во время общения с прессой в Риме сообщил, что рассматривает нынешнего министра обороны Рустема Умерова на должность посла Украины в Соединенных Штатах.

Источник: пресс-конференция Зеленского, "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Что касается нового посла (в США - ред.), я бы так сказал, и Кабинета министров. Я вам скажу откровенную, если я решу, и это будет в ближайшее время, что представлять Украину в Соединенных Штатах Америки, ключевым нашим послом будет министр обороны Рустем Умеров, это, безусловно повлияет на серьезные перестановки в правительстве Украины".

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Детали: По его словам, это прежде всего из-за того, что все решения и бюджет связаны с российско-украинской войной.

Зеленский подтвердил, что хочет заменить посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову. Он отметил, что контактировал с ней и поблагодарил ее за службу. Президент добавил, что хотел бы, чтобы она продолжила работу в Украине.

"Многое зависит именно от нее. Я открыт, я хотел бы, чтобы она работала в Украине. Если она решит для себя по-другому, этот путь – это ее выбор", – сказал президент.

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Предыстория:

  • В июне глава МИД Андрей Сибига сообщал, что президент Зеленский уже принял "определенные кадровые решения" о смене руководителей некоторых зарубежных учреждений – они ожидаются в июле.
  • СМИ писали, что во время телефонного разговора Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 4 июля, они обсудили вопрос замены Маркаровой.

Умеров РустемСШАМаркарова
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