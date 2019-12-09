Из-за российской агрессии Украина потеряла от $ 50 до 150 миллиардов – Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что через агрессию Российской Федерации украинская экономика потеряла от 50 до 150 млрд долларов.

Источник: Facebook-страница министра

Прямая речь: "Предоставлю статистику о потерях экономики от Российской агрессии. Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от 50 до 150 млрд долларов (например, Андерс Аслунд дает оценку в 100 млрд).

А оценка остаточной стоимости объектов недвижимого государственного имущества на неподконтрольных территориях (Крым + Донбасс) составляет около 85 млрд грн".

Детали: В частности, Милованов пишет, что:

на территории АР Крым и г.Севастополь зарегистрировано 57,7* тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 46 млрд грн.

на территории Донецкой области - почти 120* тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 33 млрд грн;

на территории Луганской области - почти 70* тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 23 млрд грн.

Министр добавил, что по оценкам Фонда госимущества около 70% госактивов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях.