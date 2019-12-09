ОПЗЖ почти не голосует за законопроекты по безопасности и обороне – ЧЕСНО

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Понедельник, 9 декабря 2019, 13:39
фото Дмитрий Ларин, УП

"Оппозиционная платформа - За жизнь" во время голосования в Верховной Раде дает наименьший процент голосов "за" по законопроектам в сфере безопасности и обороны государства.

Источник: общественное движение "ЧЕСНО"

Дословно: "Наибольший процент голосов "за" фракция дала за проекты в рубрике "Двусторонние международные соглашения" (ратификация соглашений и протоколов с правительствами иностранных государств). Наименьший показатель положительных голосований ОПЗЖ продемонстрировала по проектам законов в сфере безопасности и обороны".

 

Детали: Отмечается, что за три месяца работы ВР 9-го созыва ОПЗЖ продемонстрировала самый низкий показатель участия в голосованиях из всех фракций - 30%.

В движении сообщают, что "Опоплатформа" причастна к инициированию 92 законопроектов, из которых 68 инициировали исключительно представители ОПЗЖ.

 
 

С 68 инициатив в стадии голосования в сессионном зале на 1 декабря пришли только 3. Один из законопроектов парламент вернул инициаторам на доработку, другие два - отклонил.

Партия "Опоплатформа" сформировала в Раде вторую по величине фракцию - 44 нардепа. Движение "ЧЕСНО" насчитало в ОПЗЖ 29 фигурантов журналистских антикоррупционных расследований, 11 кнопкодавов и 8 "гречкосеев".

 

Отмечается, что ОПЗЖ в парламенте состоит из трех условных групп, которые объединяются вокруг: 1) Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина и Юрия Бойко, 2) Виктора Медведчука, 3) Вадима Столара.

Темы: ОПЗЖ Медведчук Верховная Рада


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