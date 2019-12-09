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Украинку ошибочно внесли в список лиц, причастных к терроризму

Понедельник, 9 декабря 2019, 15:17
Украинку ошибочно внесли в список лиц, причастных к терроризму

При формировании санкционных списков в перечень лиц, причастных к террористической деятельности ошибочно внесли женщину, которая не имеет отношения к преступной деятельности на оккупированной территории.

Источник: Facebook-страница секретаря СНБО Алексея Данилова

Дословно Данилов: "К сожалению, при формировании санкционных списков допущена досадная неточность и в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, внесли Агапову Викторию Сергеевну, жительницу города Бахмут, которая в отличие от другой Агаповой не имеет никакого отношения к работе так называемой "территориальной избирательной комиссии" на оккупированной территории Донецкой области".

Детали: Секретарь сообщил, что 7 декабря на заседании СНБО под председательством президента Владимира Зеленского было проголосовано решение о внесении соответствующих изменений в указ президента для исправления ошибки.

Данилов добавил, что в понедельник разговаривал по телефону с Агаповой и извинился за допущенную ошибку.

Он сообщил, что по возвращении Зеленского со встречи в нормандской формате, указ будет подписан. Проект указа уже подготовил аппарат СНБО к подписи.

Украинская правда
Темы: СНБОсанкцииОРДЛОДонецкДНР
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