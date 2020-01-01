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Два телеканала показали поздравление Порошенко перед обращением Зеленского

Среда, 1 января 2020, 01:52
Два телеканала показали поздравление Порошенко перед обращением Зеленского

Телеканалы "Прямой" и "Пятый" в последние минуты старого года показали новогоднее поздравление бывшего президента Петра Порошенко вместо приветствия действующего главы государства Владимира Зеленского.

Источник: Украинская правда

Детали: 5 канал, который принадлежит Порошенко, и телекананал "Прямой", который связывают с экс-президентом, выпустили в эфир его новогоднее поздравление примерно в 23:57. Обращение же Зеленского вышло в эфир сразу после полуночи.

В своем поздравлении Порошенко тоже акцентировал единении украинцев и призвал "сохранять солидарность перед внешними вызовами несмотря на внутренние разногласия".

Прямая речь: "В новогодние праздники есть какая-то магическая сила. При любых обстоятельствах они приносят непреодолимо хорошее настроение. Кто-кто, а наша команда "Европейской солидарности "никогда не опускает рук, мы уверены в победе Украины и нас точно не сломаешь".

Дополнительно: Стоит отметить, что подобный ход событий у себя на Facebook заранее, очевидно, высмеял руководитель Офиса президента Анлрий Богдан. Он запостил новогоднее поздравление советского генсека Леонида Брежнева, добавив комментарий "Смотрите сегодня на телеканале Прямой. Старые сказки старого сказочника".

Напомним: В прошлом году телеканал "1+1" Игоря Коломойского первым показал поздравление шоумена Владимира Зеленского, а после боя курантов выпустил в эфир обращение тогдашнего президента Петра Порошенко.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийПорошенкопразднования
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