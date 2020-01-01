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Оператор ГТС: Созданы все условия для непрерывного транзита в ЕС с 1 января

Среда, 1 января 2020, 07:37
Оператор ГТС: Созданы все условия для непрерывного транзита в ЕС с 1 января

Новый украинский оператор ГТС подписал соглашения с операторами газотранспортных систем Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России, таким образом созданы все технические и правовые основания для транзита газа через украинскую ГТС из РФ в европейские страны с 1 января 2020 года.

Источник: сообщение Оператора ГТС Украины (ОГТСУ), гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон 

Дословно: "Подписано соглашение со всеми смежными операторами ГТС. В Брюсселе Оператор ГТС Украины подписал со словацким оператором EUSTREAM технический договор о взаимодействии (interconnection agreement) по европейским правилам с 1 января 2020 года в точках Будинце и Ужгород-Велке Капушаны".

"Накануне в Вене ОГТСУ заключил межоператорское соглашение с ПАО "Газпром", оператором российской газотранспортной системы".

Детали: У Оператора ГТС напомнили, что договор о взаимодействии смежных операторов ОГТСУ и "Газпрома" входил в пакет соглашений, необходимых для продолжения транзита газа по территории Украины до 2025 года.

Ранее оператор украинской ГТС не мог начать работать с "Газпромом" и другими соседними операторами по стандартным европейским правилам, отметили в ОГТСУ. Такая возможность была блокирована долгосрочным транзитным контрактом между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", который завершился 1 января 2020 года.

По состоянию на утро 1 января в ОГТСУ сообщили, что в ЕС уже транспортированы первые кубометры газа по новому транзитному контракту.

Дословно: "Отныне уже - по европейским правилам в межгосударственных точках. ГТС работает в штатном режиме".

Прямая речь гендиректора ОГТСУ Сергея Макогона: "Обработаны все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора. Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам".

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Напомним, 

  • 19 декабря Украина и Россия достигли принципиального согласия о новом контракте по транзиту российского газа через территорию Украины.
  • Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.
  • По итогам переговоров НАК "Нафтогаз" и ПАО "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет и договорились об отзыве и урегулировании судебных споров.
  • Действие текущего 10-летнего контракта истекает 1 января.
  • По данным Кабинета министров Украины, новый контракт с РФ станет фактором снижения цены газа на рынке.

Украинская правда

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Темы: газСловакия
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