Нафтогаз и Газпром подписали соглашение об урегулировании споров

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Вторник, 31 декабря 2019, 03:26

НАК "Нафтогаз" и ПАО "Газпром" договорились об отзыве и урегулировании судебных споров.

Источник: исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко в Facebook

Прямая речь: "Когда я подписывал соглашение об урегулировании, предусматривающее отзыв всех текущих исков и жалоб с обеих сторон, мне было обидно за ту работу и знания, которые я со своей командой в них вложили."

Детали: В соответствии с этим соглашением россияне прекращают обжаловать решения Стокгольмского арбитража.

По словам Витренко, в интересах страны лучше было заключить соглашение о транзите газа, а не ждать несколько лет, чтобы получить деньги через арбитраж.

Кроме этого, он подчеркнул, что контракт на транзит - это следствие исковых требований к "Газпрому" на 12,2 млрд долларов. Эти средства Украина могла бы получить у "Газпрома", если бы он отказался от транзита. "А он не отказался", – подытожил представитель "Нафтогаза".

Что предшествовало: ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" $ 2,9 млрд присужденных Стокгольмским арбитражем в споре о контракте на транзит.

Читайте также: В шаге от контракта: чем закончились газовые переговоры России и Украины и где был Коболев

Напомним:

  • НАК "Нафтогаз" и ПАО"Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.

Украинская правда
Темы: газ Нефтегаз Газпром


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