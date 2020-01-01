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Запрет фейерверков: В полиции объяснили, почему не реагируют на нарушения

Среда, 1 января 2020, 13:46
Запрет фейерверков: В полиции объяснили, почему не реагируют на нарушения

Полиция не реагирует на нарушение запрета использовать пиротехнику фейерверков, поскольку соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушении относительно ответственности за запуск салютов не вносились.

Источник: комментарий МВД Украины

Дословно: "Решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждый отдельно. Например, в Киеве Киевсовет запретил использование пиротехники до окончания ООС".

"Однако, соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушении относительно ответственности за запуск салютов не вносились".

Детали: В ведомстве отметили, что согласно Административному кодексу, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества.

Напомним,

  • В сентябре 2014 года Киевсовет запретил использование фейерверков в столице сроком на три месяца.
  • В декабре Киевсовет продлил запрет на использование фейерверков в столице до окончания Антитеррористической операции на востоке страны.
  • Поскольку с 2017 года на Донбассе вместо АТО проводится Операция объединенных сил, в решение о запрете салютов необходимо было вносить изменения.
  • 20 декабря 2019 г. Киевский городской совет запретил применение фейерверков и салютов и других пиротехнических изделий до конца войны на востоке Украины.

Украинская правда

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Темы: полициязаконодательствоКиев
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