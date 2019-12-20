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В Киеве запретили салюты и фейерверки до завершения войны на Донбассе

Пятница, 20 декабря 2019, 15:43
В Киеве запретили салюты и фейерверки до завершения войны на Донбассе

Киевский городской совет запретил применение фейерверков и салютов и других пиротехнических изделий до конца войны на востоке Украины.

Источник: сайт Киевского городского совета

Детали: Депутаты Киевского городского совета утвердили порядок организации и проведения негосударственных массовых общественных мероприятий в Киеве, согласно которому запрещается проведение массовых мероприятий развлекательного характера на Аллее Героев Небесной Сотни и улице Трехсвятительской в пределах Стены памяти погибших Героев.

Также в столице запрещается проведение фейерверков, салютов и других развлекательных мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины.

Напомним: В сентябре 2014 года Киевсовет запретил использование фейерверков в столице сроком на три месяца.

Решение было принято с целью снижения социальной напряженности из-за ситуации на востоке страны, мол, любые декоративные "взрывы", которые вызывают пиротехнические изделия при запуске фейерверков, салютов воспринимаются киевлянами с беспокойством.

В декабре Киевсовет продлил запрет на использование фейерверков в столице до окончания Антитеррористической операции на востоке страны.

Поскольку с 2017 года на Донбассе вместо АТО проводится Операция объединенных сил, в решение о запрете салютов необходимо было вносить изменения.

Как объясняли Украинской правде в полиции, запрет  на запуск салютов установили несколько городских советов, среди которых и киевский, но соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушениях относительно ответственности за запуск салютов не вносились.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киев
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