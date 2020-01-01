Тысячи националистов устроили в Киеве факельное шествие

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Среда, 1 января 2020, 18:55
Эльдар Сарахман, УП

Традиционное факельное шествие, приуроченное ко дню рождения Степана Бандеры, собрало в центре Киева несколько тысяч националистов.

Источник: корреспондент УП с места событий

 
Все фото Эльдара Сарахмана, УП

Детали: Участники двинулись шествием от памятника Тарасу Шевченко и идут по центральным улицам к зданию КГГА, где состоится вече.

Ежегодный марш собрал несколько националистических движений. Основным организатором акции является ВО "Свобода".

Колонну возглавили "свободовцы" Олег Тягнибок, Андрей Ильенко и Андрей Мохник.

 

В этом году отмечают 111 годовщину со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

 
 
 

Что предшествовало: В полиции в среду сообщили, что усилили меры безопасности в центре города перед факельным шествием ко дню рождения Степана Бандеры.

Эльдар Сарахман, УП
Темы: националисты Киев акции


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