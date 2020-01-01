Тысячи националистов устроили в Киеве факельное шествие

Традиционное факельное шествие, приуроченное ко дню рождения Степана Бандеры, собрало в центре Киева несколько тысяч националистов.

Источник: корреспондент УП с места событий

Все фото Эльдара Сарахмана, УП

Детали: Участники двинулись шествием от памятника Тарасу Шевченко и идут по центральным улицам к зданию КГГА, где состоится вече.

Ежегодный марш собрал несколько националистических движений. Основным организатором акции является ВО "Свобода".

Колонну возглавили "свободовцы" Олег Тягнибок, Андрей Ильенко и Андрей Мохник.

В этом году отмечают 111 годовщину со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

Что предшествовало: В полиции в среду сообщили, что усилили меры безопасности в центре города перед факельным шествием ко дню рождения Степана Бандеры.