Помпео отложил поездку в Украину

Госсекретарь США Майк Помпео отложил свою поездку в Украину после атаки на американское посольство в Ираке.

Источник: Заявление Госдепа США

Дословно: "Секретарь Помпео вынужден отложить свой визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр из-за необходимости остаться в Вашингтоне для продолжения мониторинга текущей ситуации в Ираке и обеспечения безопасности американцев на Ближнем Востоке. Поездка секретаря Помпео будет назначена в ближайшее время, и он с нетерпением ждет этого визита".

Что предшествовало: Раньше Госдеп США сообщал, что Майк Помпео приедет в Киев 3 января 2020 года. Он планировал встретиться с президентом, министром иностранных дел и министром обороны Украины.

Анонсировалось, что после Киева Помпео посетит еще четыре столицы: 4 января – Минск; 5 января – Нур-Султан; 5-6 января – Ташкент; 7 января – Никосию.

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