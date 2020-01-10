Суд Швейцарии обязал РФ выплатить компенсацию украинским фирмам

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Пятница, 10 января 2020, 13:37

Федеральный суд Швейцарии обязал Россию выплатить 80 миллионов швейцарских франков ($82,1 миллиона) в качестве компенсации за ущерб 12 украинским фирмам, имущество которых было конфисковано после аннексии Крыма в 2014 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

В двух решениях, опубликованных в четверг, суд отклонил апелляции российского государства на решения, вынесенные Международным арбитражным судом в Женеве в апреле прошлого года.

Россия утверждала, что женевский суд не подходит для вынесения решения по этому делу, поскольку тем самым он определяет статус Крыма..

Она также утверждала, что аргумент, выдвинутый украинскими фирмами, которые заявили, что они должны быть защищены соглашением о защите инвестиций между Россией и Украиной 1998 года, неприменим.

По мнению Федерального суда в Лозанне, компетенцию суда в Женеве нельзя ставить под сомнение. Она уже была подтверждена на предыдущем слушании в октябре 2018 года, на котором суд также отклонил аргумент России о соглашении 1998 года.

За возмещением убытков в 2015 году в Постоянную палату третейского суда в Гааге обратились 12 украинских компаний, среди них "Укрнафта", подавшая первый иск, и еще 11 украинских предприятий, подавших второй иск. Часть этих компаний была ранее была связана с группой компаний Игоря Коломойского.

Темы: Росcия Украина Швейцария суд


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