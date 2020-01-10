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На выходных произойдет скачок потепления: до плюс 9-ти

Пятница, 10 января 2020, 14:09
На выходных произойдет скачок потепления: до плюс 9-ти

В ближайшие сутки на территорию Украины продолжит поступать теплый и влажный воздух.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали:

В субботу, 11 января, в восточных и Сумской областях ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В западных, Одесской и Николаевской областях без существенных осадков.

Ночью и утром во всех регионах, кроме западного, ожидается туман, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. В западных областях возможны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах 3-8° мороза. Днем 1-6° тепла, в ых областях местами 7-9° тепла.

В Киеве в субботу ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория в Киеве, самая высокая температура 11 января была зафиксирована в 1991 году и составила 11,1° тепла, самая низкая ночью – 32,9° мороза в 1950 году.

В воскресенье, 12 января, в Украине без осадков, ночью в восточных областях возможен небольшой снег. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза. В Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза. В Закарпатье и Прикарпатье днем 2-7° тепла.

В Киеве в воскресенье без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью и днем – 0-2° тепла.

Темы: погода
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