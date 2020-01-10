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Новое соглашение о сотрудничестве с Британией планируют заключить в ходе визита Зеленского

Пятница, 10 января 2020, 16:21
Новое соглашение о сотрудничестве с Британией планируют заключить в ходе визита Зеленского

Украина планирует подписать новое Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве с Британией в ходе визита президента Владимира Зеленского в Лондон.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Мы ожидаем подписания Соглашения о политическом и торговом сотрудничестве в ближайшее время. Это может произойти во время предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон. В декабре 2019 года мы достигли договоренностей относительно положений торговой части Соглашения. Проведение переговоров по политической части Соглашения мы ожидаем уже 14-15 января", - сказал Гончарук.

Новый документ должен заменить Соглашение об ассоциации с ЕС после выхода Британии из Евросоюза. Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 января.

9 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора договорились ускорить подготовку нового соглашения.

Темы: ВеликобританияЗеленскийторговля
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