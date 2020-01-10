Киевский сантехник нашел три трупа в подвале
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Пятница, 10 января 2020, 17:41
Сантехник, который пришел в подвал жилого дома на столичной Оболони для проведения ремонта, обнаружил трупы трех человек.
Источник: сайт полиции Киева
Детали: Около 11:30 в пятницу в Оболонское управление полиции поступило сообщение о том, что в подвале дома на улице Маршала Малиновского обнаружены тела трех мужчин.
По адресу выехали следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции, судебно-медицинский эксперт и представители других профильных служб.
По предварительным данным эксперта, который осматривал тела умерших, признаков насильственной смерти не обнаружено. Окончательные причины смерти мужчин установит судебно-медицинская экспертиза.
Украинская правда
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