Киевский сантехник нашел три трупа в подвале

Сантехник, который пришел в подвал жилого дома на столичной Оболони для проведения ремонта, обнаружил трупы трех человек.

Источник: сайт полиции Киева

Детали: Около 11:30 в пятницу в Оболонское управление полиции поступило сообщение о том, что в подвале дома на улице Маршала Малиновского обнаружены тела трех мужчин.

По адресу выехали следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции, судебно-медицинский эксперт и представители других профильных служб.

По предварительным данным эксперта, который осматривал тела умерших, признаков насильственной смерти не обнаружено. Окончательные причины смерти мужчин установит судебно-медицинская экспертиза.