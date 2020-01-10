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Киевский сантехник нашел три трупа в подвале

Пятница, 10 января 2020, 16:41
Киевский сантехник нашел три трупа в подвале

Сантехник, который пришел в подвал жилого дома на столичной Оболони для проведения ремонта, обнаружил трупы трех человек.

Источник: сайт полиции Киева

Детали: Около 11:30 в пятницу в Оболонское управление полиции поступило сообщение о том, что в подвале дома на улице Маршала Малиновского обнаружены тела трех мужчин.

По адресу выехали следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции, судебно-медицинский эксперт и представители других профильных служб.

По предварительным данным эксперта, который осматривал тела умерших, признаков насильственной смерти не обнаружено. Окончательные причины смерти мужчин установит судебно-медицинская экспертиза.

 

Украинская правда

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Темы: Киевчрезвычайное происшествие
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