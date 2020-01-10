США и Украина предварительно согласовали новую дату визита Помпео в Киев

486 просмотров
Пятница, 10 января 2020, 17:59

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео согласовал дальнейший график двусторонних контактов между Киевом и Вашингтоном на высшем уровне, прежде всего визит Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Зеленский проинформировал собеседника о ходе расследования катастрофы украинского самолета в Тегеране, а Помпео выразил соболезнования от имени американского народа в связи с трагедией, поддержку и готовность содействовать в проведении беспристрастного расследования.

"Благодарны за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Я встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании", - сказал Зеленский.

Стороны также обсудили текущее развитие ситуации на Ближнем Востоке и перспективы ее нормализации.

Напомним, 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.

В результате нападения на посольство в Багдаде Пентагон решил направить сотни дополнительных военных на Ближний Восток, а американский госсекретарь Майк Помпео отложил поездку в Украину и другие страны Европы и Центральной Азии.

10 января Помпео заявил, что пока не может исключить версию, что причиной катастрофы самолета МАУ в Иране стал механический сбой.

Темы: США Украина


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский получил от США данные по авиакатастрофе МАУ 10 января 2020, 14:01
Иран пригласил Boeing к расследованию катастрофы самолета МАУ 10 января 2020, 10:22
Иран официально пригласил Канаду и Boeing к расследованию катастрофа лайнера МАУ 10 января 2020, 08:06
Все новости
Главные новости
Штаб уточнил данные: Боевые потери за четверг составили 5 бойцов
Филарет отозвал свою подпись под решением о ликвидации УПЦ КП
Зеленский получил от США данные по авиакатастрофе МАУ
Умер пострадавший в деле фигурантов расследования убийства Шеремета
Все новости
здоровье

8 полезных привычек здорового мужчины

мнение

37°C – уже не нормальная температура тела

улыбнитесь!

Если бы собаки вышли на протест. 8 очень смешных фото

Поиск по сайту
Архив
Весь архів