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Трамп вспомнил о Нобелевской премии за спасение Эфиопии

Пятница, 10 января 2020, 17:14
Трамп вспомнил о Нобелевской премии за спасение Эфиопии

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед не заслуженно получил Нобелевскую премию мира.

Источник: BBC

Прямая речь: "Я хочу рассказать вам о Нобелевской премии мира. Я заключил сделку, я спас страну, и я только что узнал, что глава этой страны теперь получает Нобелевскую премию мира за спасение страны. Я подумал: "Имел ли я к этому какое-то отношение?". Да, конечно, но вот как все сложилось...Я предотвратил большую войну, и даже не одну".

Детали: Трамп имел в виду премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда.

В октябре 2019 года Ахмед был удостоен Нобелевской премии мира за за "решительность в урегулировании пограничного конфликта с соседней страной Эритреей".

Эфиопия и Эритрея находились в состоянии войны около 20 лет. В июле 2018 года Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение.

Ключевую роль в сближении сторон сыграли Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Что было ранее: Трамп неоднократно хвастался своими достижениями, в том числе достойными Нобелевской премии переговорами о денуклеаризации с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Украинская правда
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