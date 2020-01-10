Избиение заключенных в Харьковской области: прокуратура возбудила дело

Прокуратура начала расследование из-за возможного избиения тюремщиками заключенных на Харьковщине.

Источник: сайт прокуратуры Харьковской области

Детали: В частности, начато расследование по факту превышения служебных полномочий в Алексеевской исправительной колонии №25 во время обысков у заключенных. Открыто производство по ст. 365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Дословно: "Во время проведения указанных обысков администрацией колонии к отдельным осужденным, которые якобы оказывали неповиновение, применена физическая сила и спецсредства (наручники и резиновые дубинки), чем нанесены им телесные повреждения".