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Избиение заключенных в Харьковской области: прокуратура возбудила дело

Пятница, 10 января 2020, 18:09
Избиение заключенных в Харьковской области: прокуратура возбудила дело

Прокуратура начала расследование из-за возможного избиения тюремщиками заключенных на Харьковщине.

Источник: сайт прокуратуры Харьковской области

Детали: В частности, начато расследование по факту превышения служебных полномочий в Алексеевской исправительной колонии №25 во время обысков у заключенных. Открыто производство по ст. 365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Дословно: "Во время проведения указанных обысков администрацией колонии к отдельным осужденным, которые якобы оказывали неповиновение, применена физическая сила и спецсредства (наручники и резиновые дубинки), чем нанесены им телесные повреждения".

Украинская правда

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Темы: тюрьмаХарьковская областькриминалчрезвычайное происшествие
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