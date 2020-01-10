Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киевские власти посоветовали утилизировать новогоднюю ель

Пятница, 10 января 2020, 19:50
Киевские власти посоветовали утилизировать новогоднюю ель
КГГА

Киевская городская государственная администрация открыла 15 пунктов сбора по утилизации новогодних елок.

Источник: КГГА

Прямая речь замначальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александра Савченко: "Собранные деревья переделают на треску в специальном трескодробителе и используют для сохранения водного баланса лунок вечнозеленых растений в городе. Пункты будут работать до 1 февраля, но при необходимости их работу можно продлить и до 8 марта...

Киев производит 120 тысяч тонн опавших листьев ежегодно. Построение специальной установки позволит получить биогаз из растительных остатков и постепенно решит проблему утилизации".

Детали: Пресс-служба также обнародовала график работы и контакты пунктов приема.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: экологияКГГАКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
экология
Грета Тунберг предстанет перед судом за неповиновение полиции
Украина нуждается в "экологическом Рамштайне"
Российские военные регулярно минируют локации, где содержатся животные – Uanimals
Последние новости
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
Все новости...
Реклама: