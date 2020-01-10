Киевские власти посоветовали утилизировать новогоднюю ель

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Пятница, 10 января 2020, 20:50
КГГА

Киевская городская государственная администрация открыла 15 пунктов сбора по утилизации новогодних елок.

Источник: КГГА

Прямая речь замначальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александра Савченко: "Собранные деревья переделают на треску в специальном трескодробителе и используют для сохранения водного баланса лунок вечнозеленых растений в городе. Пункты будут работать до 1 февраля, но при необходимости их работу можно продлить и до 8 марта...

Киев производит 120 тысяч тонн опавших листьев ежегодно. Построение специальной установки позволит получить биогаз из растительных остатков и постепенно решит проблему утилизации".

Детали: Пресс-служба также обнародовала график работы и контакты пунктов приема.

Украинская правда
Темы: экология КГГА Киев


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