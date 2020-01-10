Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США не выведут войска вопреки резолюции властей Ирака – Госдеп

Пятница, 10 января 2020, 22:43
США не выведут войска вопреки резолюции властей Ирака – Госдеп

Администрация Трампа в пятницу отказала в требованиях Ирака начать планирование вывода американских войск из страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Государственного департамента Морган Ортагус.

В ходе телефонного разговора в четверг премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди сказал государственному секретарю Майку Помпео прислать американскую делегацию в Ирак для разработки механизма вывода американских войск, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу иракским лидером.

В ответ Ортагус заявила, что присутствие США в Ираке является "силой ради добра", и американские чиновники не будут обсуждать вывод военных.

"Наше военное присутствие в Ираке - это продолжение борьбы против ИГИЛ, и, как сказал секретарь, мы готовы защищать американцев, иракцев и наших партнеров по коалиции".

Напомним:

  • 5 января парламент Ирака принял резолюцию, в которой просил правительство отменить просьбу к США о помощи стране.
  • Голосование в парламенте состоялось через два дня после авиаудара США, в результате которого в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
  • Перед этим, 31 декабря, произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.
  • В результате нападения на посольство в Багдаде Пентагон решил направить сотни дополнительных военных на Ближний Восток.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИракСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Ирак
В Ираке штурмовали посольство Швеции, которая позволила сжечь Коран
Новые горизонты на Ближнем Востоке: МИД сообщил о важных переговорах в Ираке
Зеленский впервые поговорил с премьером Ирака
Последние новости
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
Все новости...
Реклама: