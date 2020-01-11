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Российской группе, что пела про "хохлов", запретили въезд в Украину

Суббота, 11 января 2020, 01:05

Российской группе "Воровайки", которая планировал концерты в Украине, запретили въезд в Украину на три года.

Источник: движение "Відсіч" в Facebook

Детали: Соответствующий документ Службы безопасности обнародовали на странице движения "Відсіч". Как говорится в ответе на обращение, Департамент защиты национальной государственности вынес такое решение после просмотра видео, где россиянки исполняют песню под названием "Хохлы".

 
Российской группе "Воровайки", которая планировал концерты в Украине, запретили въезд в Украину на три года.
Движение "Відсіч"

Также в СБУ сообщили, что направили письмо в Минкульт по необходимости внесения россиянок в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Что предшествовало: В начале декабря российская группа "Воровайки" анонсировала выступления в городах Украины, в частности в Киеве, Одессе, Днепре и Николаеве. После огласки в соцсетях МЦКИ Октябрьский дворец отказал в подписании договора на проведение концерта.

Украинская правда

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Темы: СБУ
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