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Умер султан Омана

Суббота, 11 января 2020, 02:15
Умер султан Омана

Султан Омана Кабус бен Саид умер после пятидесяти лет правления.

Источник: Reuters

Детали: Об этом сообщили государственные СМИ в субботу утром. Сейчас в Омане объявлен трехдневный период национального траура.

Кабус руководил государством с 1970 года. К власти он пришел в результате бескровного переворота с помощью колониальной власти Великобритании.

Кабус не имел детей. Правящая семья должна выбрать преемника в течение трех дней после того, как трон стал вакантным. Если семья не договорится, то управлять Оманом заставят человека, чье имя тайно написал султан в запечатанном письме.

Украинская правда

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Темы: мир
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