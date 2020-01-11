Умер султан Омана

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Суббота, 11 января 2020, 03:15

Султан Омана Кабус бен Саид умер после пятидесяти лет правления.

Источник: Reuters

Детали: Об этом сообщили государственные СМИ в субботу утром. Сейчас в Омане объявлен трехдневный период национального траура.

Кабус руководил государством с 1970 года. К власти он пришел в результате бескровного переворота с помощью колониальной власти Великобритании.

Кабус не имел детей. Правящая семья должна выбрать преемника в течение трех дней после того, как трон стал вакантным. Если семья не договорится, то управлять Оманом заставят человека, чье имя тайно написал султан в запечатанном письме.

Украинская правда
Темы: мир


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