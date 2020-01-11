Теракт в Пакистане: 15 погибших и 19 раненых

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Суббота, 11 января 2020, 05:56

В результате взрыва в мечети провинции Белуджистан в Пакистане погибли по меньшей мере пятнадцать человек и девятнадцать получили ранения.

Источник: DW

Детали: Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". Взрыв произошел во время вечерней молитвы, когда в мечеть сошлись верующие. Его устроил террорист-смертник.

Несколько раненых в тяжелом состоянии находятся в больницах. Среди погибших также же офицер полиции.

Украинская правда
Темы: терроризм


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