Теракт в Пакистане: 15 погибших и 19 раненых
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Суббота, 11 января 2020, 05:56
В результате взрыва в мечети провинции Белуджистан в Пакистане погибли по меньшей мере пятнадцать человек и девятнадцать получили ранения.
Источник: DW
Детали: Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". Взрыв произошел во время вечерней молитвы, когда в мечеть сошлись верующие. Его устроил террорист-смертник.
Несколько раненых в тяжелом состоянии находятся в больницах. Среди погибших также же офицер полиции.
Украинская правда
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