Теракт в Пакистане: 15 погибших и 19 раненых

В результате взрыва в мечети провинции Белуджистан в Пакистане погибли по меньшей мере пятнадцать человек и девятнадцать получили ранения.

Источник: DW

Детали: Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". Взрыв произошел во время вечерней молитвы, когда в мечеть сошлись верующие. Его устроил террорист-смертник.

Несколько раненых в тяжелом состоянии находятся в больницах. Среди погибших также же офицер полиции.