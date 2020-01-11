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ГБР расследует, почему полицейские "причинили боль и моральные страдания" водителю

Суббота, 11 января 2020, 08:42
ГБР расследует, почему полицейские причинили боль и моральные страдания водителю

Государственное бюро расследований открыло производство относительно возможных противоправных действий сотрудников полиции при задержании водителя в Кременчуге.

Источник: Офис генпрокурора в субботу

Детали: Отмечается, что Офис генпрокурора дал поручение прокуратуре Полтавской области проверить распространены в СМИ сведения.

По результатам проверки 9 января в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождающееся насилием).

Дословно: "По версии следствия, 6 января 2020 года во время задержания гражданина сотрудники патрульной полиции в г. Кременчуг применили физическую силу, причинив физическую боль и моральные страдания водителю, противоправно используя специальные средства - наручники, средства слезоточивого действия".

Детали: Досудебное расследование осуществляют следователи Территориального управления Государственного бюро расследований в г. Полтаве под процессуальным руководством прокуратуры Полтавской области.

Украинская правда

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Темы: ПолтаваполицияГБРГенпрокуратура
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