Меркель в субботу едет к Путину обсудить Украину, Иран и Сирию

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Суббота, 11 января 2020, 12:03

Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется сегодня в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", информация о визите размещена на сайте немецкого правительства.

"Переговоры будут сосредоточены на текущих международных проблемах, таких как ситуация в Сирии, Ливии, Ираке, Иране и Украине. Кроме того, будут обсуждаться двусторонние вопросы", - говорится в сообщении.

Меркель в этой поездке сопровождает министр иностранных дел Хайко Маас.

Путин и Меркель в последний раз встречались в декабре в Париже в рамках саммита в "нормандском формате" для выработки решения по прекращению огня на Донбассе и дальнейшему урегулированию конфликта.

В последний раз Меркель приезжала к Путину в Сочи в мае 2018 года, а в Москве не была с мая 2015 года, когда участвовала в мероприятиях, связанных с 70-й годовщиной Дня Победы.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала подписание газового соглашения между Украиной и Россией, заявив о хорошем сигнале для Европы.

Темы: Германия Меркель Путин


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