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В Борисполе полицейское авто насмерть сбило мужчину

Суббота, 11 января 2020, 11:15
В Борисполе полицейское авто насмерть сбило мужчину
Фото полиции

В Борисполе Киевской области полицейский автомобиль насмерть сбил мужчину.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "Авария произошла в 7 утра в городе Борисполь, в условиях ограниченной видимости. Под колеса служебного авто попал мужчина, который переходил дорогу.

После совершения ДТП полицейские сразу на место происшествия вызвали скорую помощь, следственно-оперативную группу, сообщили о трагедии работникам Государственного бюро расследований.

Установлено, что авария произошла на неосвещенном участке дороги в то время, когда полицейские ехали на выполнение служебного задания".

 

Детали: На месте происшествия водитель-полицейский сразу был освидетельствован на состояние опьянения.

Тело потерпевшего мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

По приказу начальника Главного управления полиции Киевской области Андрея Небитова по данному факту начато служебное расследование.

Украинская правда
Темы: ДТПполицияКиевская область
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