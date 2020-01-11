В Борисполе полицейское авто насмерть сбило мужчину
В Борисполе Киевской области полицейский автомобиль насмерть сбил мужчину.
Источник: полиция Киевской области
Дословно: "Авария произошла в 7 утра в городе Борисполь, в условиях ограниченной видимости. Под колеса служебного авто попал мужчина, который переходил дорогу.
После совершения ДТП полицейские сразу на место происшествия вызвали скорую помощь, следственно-оперативную группу, сообщили о трагедии работникам Государственного бюро расследований.
Установлено, что авария произошла на неосвещенном участке дороги в то время, когда полицейские ехали на выполнение служебного задания".
Детали: На месте происшествия водитель-полицейский сразу был освидетельствован на состояние опьянения.
Тело потерпевшего мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.
По приказу начальника Главного управления полиции Киевской области Андрея Небитова по данному факту начато служебное расследование.