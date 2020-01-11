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Зеленский и Макрон договорились о трехстороннем звонке по Донбассу

Суббота, 11 января 2020, 14:11
Зеленский и Макрон договорились о трехстороннем звонке по Донбассу

Президент Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о трехстороннем звонке в формате Украина-Франция-Германия в ближайшее время.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Отмечается, что во время телефонного разговора в субботу Зеленский и Макрон обсудили дальнейшие шаги во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках саммита в нормандской формате 9 декабря 2019 года в Париже.

Зеленский сообщил президенту Франции об актуальной ситуацию с безопасностью в Донбассе.

Дословно: "Главы государств договорились продолжить двусторонний диалог.

Кроме того, стороны договорились о трехстороннем звонке в формате Украина - Франция - Германия в ближайшее время".

Детали: пресс-служба президента также сообщает, что Макрон согласился посетить Киев по приглашению Зеленского.

Главы государств также договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийФранцияГерманияДонбасс
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