В СБУ уточнили детали о задержанном участнике "Самообороны Крыма"
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Суббота, 11 января 2020, 16:28
Задержанный участник так называемой "Самообороны Крыма" в 2014 году участвовал в блокировании украинских военных объектов.
Источник: пресс-центр Службы безопасности Украины
Детали: По данным СБУ, злоумышленник лично способствовал захвату штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе.
Дословно: "За свои действия он был награжден оккупантами медалью "За возвращение Крыма", нагрудным знаком "третьей оборона Севастополя" и грамотой. Мужчина пытался въехать на подконтрольную украинской власти территорию в личных целях. Сейчас он находится под стражей", - заявили в СБУ.
Предыстория:
- Ранее в прокуратуре АР Крым сообщили, что 8 января украинские полицейские и пограничники задержали ранее разыскиваемого участника незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".
- Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал указанному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
- По данным УП, речь идет об уроженце г.Севастополь Антонова Иване Владимировиче 1977 года рождения.
Украинская правда
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