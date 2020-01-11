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В СБУ уточнили детали о задержанном участнике "Самообороны Крыма"

Суббота, 11 января 2020, 15:28
В СБУ уточнили детали о задержанном участнике Самообороны Крыма

Задержанный участник так называемой "Самообороны Крыма" в 2014 году участвовал в блокировании украинских военных объектов. 

Источник: пресс-центр Службы безопасности Украины

Детали: По данным СБУ, злоумышленник лично способствовал захвату штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе.

 
фото - пресс-центр СБУ

Дословно: "За свои действия он был награжден оккупантами медалью "За возвращение Крыма", нагрудным знаком "третьей оборона Севастополя" и грамотой. Мужчина пытался въехать на подконтрольную украинской власти территорию в личных целях. Сейчас он находится под стражей", - заявили в СБУ.

Предыстория:

  • Ранее в прокуратуре АР Крым сообщили, что 8 января украинские полицейские и пограничники задержали ранее разыскиваемого участника незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".
  • Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал указанному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
  • По данным УП, речь идет об уроженце г.Севастополь Антонова Иване Владимировиче 1977 года рождения.

Украинская правда
Темы: КрыманнексияСБУ
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