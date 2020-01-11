В СБУ уточнили детали о задержанном участнике "Самообороны Крыма"

Задержанный участник так называемой "Самообороны Крыма" в 2014 году участвовал в блокировании украинских военных объектов.

Источник: пресс-центр Службы безопасности Украины

Детали: По данным СБУ, злоумышленник лично способствовал захвату штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе.

фото - пресс-центр СБУ

Дословно: "За свои действия он был награжден оккупантами медалью "За возвращение Крыма", нагрудным знаком "третьей оборона Севастополя" и грамотой. Мужчина пытался въехать на подконтрольную украинской власти территорию в личных целях. Сейчас он находится под стражей", - заявили в СБУ.

Предыстория: