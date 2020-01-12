В воскресенье в Украине сухо и даже солнечно, но холоднее

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Воскресенье, 12 января 2020, 08:50

В воскресенье, 12 января, в Украине будет преобладать сухая, с солнечными прояснениями погода. Температура воздуха снизится.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Детали: По словам Диденко, благодаря влиянию антициклона, центр которого в воскресенье расположится над Румынией, в Украине будет преобладать сухая, даже с солнечными прояснениями погода.

Похолодает днем ​​до 1 мороза - 3 тепла, на юге ожидается до +6 градусов. При этом будет ветрено.

В Киеве 12 января сухо и ветрено. Температура воздуха – до 2 градусов тепла.

 
meteo.gov.ua

Диденко отметила, что в ближайшие дни, до 19-20 января, дневных морозов не ожидается.

 

Вместе с тем, Укргидрометцентр сообщает, что 12 января в Украине без осадков, лишь ночью и утром в восточных, Запорожской, Днепропетровской областях и в Карпатах небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица.

Ветер западный, 7-12 м/с. Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла (днем в западных областях и на юге Одесской области 1-6° тепла).

Украинская правда
Темы: погода


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