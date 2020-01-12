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Мальта: правящая партия выбрала премьера на фоне кризиса из-за убитой журналистки

Воскресенье, 12 января 2020, 10:51
Роберт Абела

Руководящая партия Мальты избрала нового лидера и премьер-министра вместо Джозефа Муската, который ушел в отставку на фоне кризиса из-за убийства журналистки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Роберт Абела победил в голосовании за руководителя Лейбористской партии с 57,9% голосов.

Его предшественник Джозеф Мускат в прошлом месяце заявил, что уйдет в отставку из-за скандала, связанного с убийством журналистки Дафне Каруаны Галиции.

То, как Мускат вел расследование убийства, вызвало общий гнев. Его обвинили в защите союзников, которые фигурируют в деле.

Его преемник - сын бывшего президента Мальты Джорджа Абелы - будет приведен к присяге в понедельник.

Дафне Каруана Галиция, расследовавшая коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers, погибла в результате взрыва автомобиля 16 октября 2017 года на Мальте. Трем мужчинам, которые разместили бомбу в авто и взорвали ее, уже предъявлено обвинение в убийстве.

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