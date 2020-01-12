Мальта: правящая партия выбрала премьера на фоне кризиса из-за убитой журналистки

72 просмотра
Воскресенье, 12 января 2020, 11:51
Роберт Абела

Руководящая партия Мальты избрала нового лидера и премьер-министра вместо Джозефа Муската, который ушел в отставку на фоне кризиса из-за убийства журналистки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Роберт Абела победил в голосовании за руководителя Лейбористской партии с 57,9% голосов.

Его предшественник Джозеф Мускат в прошлом месяце заявил, что уйдет в отставку из-за скандала, связанного с убийством журналистки Дафне Каруаны Галиции.

То, как Мускат вел расследование убийства, вызвало общий гнев. Его обвинили в защите союзников, которые фигурируют в деле.

Его преемник - сын бывшего президента Мальты Джорджа Абелы - будет приведен к присяге в понедельник.

Дафне Каруана Галиция, расследовавшая коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers, погибла в результате взрыва автомобиля 16 октября 2017 года на Мальте. Трем мужчинам, которые разместили бомбу в авто и взорвали ее, уже предъявлено обвинение в убийстве.



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Трамп поддержал протесты в Тегеране
"Черные ящики" сбитого над Ираном самолета МАУ расшифруют в Украине
Катастрофа самолета в Тегеране: Зеленский рассказал, что должен сделать Иран
Зеленский: Иран должен вернуть тела украинцев в течение недели
Все новости
ТаблоID

Какое финансовая будущее прогнозируют принцу Гарри и Маркл

здоровье

Наелись на праздники? 10 простых способов помогут похудеть без диет

здоровье

20 фактов о физических нагрузках и вашем сердце, которые следует знать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів