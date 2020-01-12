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Правительство Франции предложило профсоюзам уступки

Воскресенье, 12 января 2020, 11:54
Правительство Франции предложило профсоюзам уступки

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп в субботу предложил большую уступку профсоюзам, которые выступают против пенсионной реформы и являются организаторами бессрочной забастовки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Филипп заявил в письме профсоюзам и работодателям, что готов отказаться от планов повышения пенсионного возраста для получения полной пенсионной помощи на два года до 64 лет, если будут выполнены определенные условия.

"Компромисс, который я предлагаю ... мне кажется лучшим способом мирно реформировать нашу пенсионную систему", - отметил премьер.

Он пошел на уступки после провала переговоров между правительством и профсоюзами по выходу из тупика.

CFDT, крупнейший профсоюз Франции, который склонен принять ограниченную реформу, приветствовал этот шаг, заявив, что это является демонстрацией "воли правительства найти компромисс".

Однако профсоюз CGT, который хочет, чтобы реформа была полностью отменена, отклонил это предложение и призвал рабочих принять участие в серии протестов, запланированных на следующую неделю.

Правительство пошло на уступки после того, как в Париже десятки тысяч демонстрантов прошли маршем против реформы, которая направлена на замену бесчисленных отраслевых пенсионных схем Франции единственной системой, основанной на баллах.

Общенациональная забастовка против пенсионной реформы во Франции продолжается с 5 декабря.

Темы: Франция
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