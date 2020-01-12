В Киеве произошло смертельное ДТП: авто врезалось в столб и загорелось
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Воскресенье, 12 января 2020, 13:01
В ночь на воскресенье в Киеве в результате ДТП на бульваре Дружбы народов один человек погиб и четверо пострадали.
Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям
Детали: Сообщение о ДТП на бульваре Дружбы Народов, 3 поступило в ГСЧС в 3:02.
Дословно: "Как оказалось, в результате столкновения с бетонным столбом автомобиль Honda Jazz перевернулся на крышу и сразу загорелся.
В автомобиле находилось пять человек. Увидев ДТП, очевидцы происшествия помогли 4-м пассажирам (две женщины и двое мужчин) выбраться из горящей машины еще до прибытия спасателей.
В 3:19 пожарные потушили пожар, деблокировали зажатое тело водителя мужского пола с помощью гидравлического инструмента и передали его работникам полиции".
Украинская правда
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