В Киеве произошло смертельное ДТП: авто врезалось в столб и загорелось

В ночь на воскресенье в Киеве в результате ДТП на бульваре Дружбы народов один человек погиб и четверо пострадали.

Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям

Фото ГСЧС

Детали: Сообщение о ДТП на бульваре Дружбы Народов, 3 поступило в ГСЧС в 3:02.

Дословно: "Как оказалось, в результате столкновения с бетонным столбом автомобиль Honda Jazz перевернулся на крышу и сразу загорелся.

В автомобиле находилось пять человек. Увидев ДТП, очевидцы происшествия помогли 4-м пассажирам (две женщины и двое мужчин) выбраться из горящей машины еще до прибытия спасателей.

В 3:19 пожарные потушили пожар, деблокировали зажатое тело водителя мужского пола с помощью гидравлического инструмента и передали его работникам полиции".