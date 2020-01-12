Королева Британии созывает кризисное совещание относительно принца Гарри

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Воскресенье, 12 января 2020, 13:07

Королева Британии созвала кризисноее семейное собрание, чтобы обсудить решение принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

В ходе этой беспрецедентной встречи на высшем уровне королева, принц Уэльский, герцог Кембриджский и герцог Сассексский соберутся вместе в резиденции Сандрингем в понедельник.

Это будет их первая личная беседа с тех пор, как герцог и герцогиня Сассекские выпустили заявление, в котором объявили о своих намерениях отойти от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи.

По информации источника, после серии встреч и консультаций, проведенных в течение последних нескольких дней, семья планирует рассмотреть целый ряд возможностей.

Члены королевской семьи планируют принять к сведению мнения, изложенные принцем Гарри и его женой на этой неделе.

Напомним, 8 января Гарри и Меган опубликовали заявление, в котором говорится о том, что они планируют снять с себя обязанности "старших" членов королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, "продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву".

Они планируют жить в Британии и в Северной Америке, продолжая "оказывать полноценную поддержку" королеве Елизавете II.

Темы: Великобритания


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