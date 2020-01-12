Бот помог заблокировать более 200 наркомагазинов в Telegram – МВД

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Воскресенье, 12 января 2020, 13:30

Чат-бот для мессенджера Telegram "СтопНаркотик" помог заблокировать более 200 адресов наркомагазинов.

Источник: сайт МВД

Дословно: "В настоящее время с помощью граждан были заблокированы 214 адресов в Telegram, которые использовались злоумышленниками для незаконного распространения наркотиков, в том числе шесть "наркомагазинов", работавших на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей".

Детали: Сообщается, что с момента презентации с чат-ботом ознакомились более 14,3 тысяч пользователей Telegram, из которых 3,6 тысячи пользователей выразили желание регулярно помогать блокировать адреса наркомагазинов.

За время работы чат-бота пользователи прислали на проверку 4769 изображений, 7318 адресов в Telegram и 811 адресов веб-сайтов.

Украинская правда
Темы: МВД интернет


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