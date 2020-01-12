Северная Ирландия получила правительство после трехлетнего перерыва

Члены парламента Северной Ирландии собрались вместе впервые после трехлетнего перерыва и назначили новое правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Законодатели собрались в здании парламента в Белфасте и выбрали новую исполнительную власть, возглавляемую пробританской Демократической юнионистской партией (DUP) и ирландскими националистами Шинн Фейн. Законодатели избрали лидера DUP Арлин Фостер первым министром – эту должность она занимала до того, как предыдущая ассамблея была распущена. Ее заместителем стал представитель националистов.

После трех лет ожесточенной борьбы, которая обернулась для Северной Ирландии кучей нерешенных вопросов и растущим кризисом в государственном секторе, стороны при посредничестве правительств Британии и Ирландии договорились в пятницу о соглашении по восстановлению правительства в Белфасте.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар назвал субботу "историческим днем" для Северной Ирландии, а премьер-министр Британии Борис Джонсон назвал новости оттуда "знаменательными".

"Партии Северной Ирландии продемонстрировали лидерство, объединившись для принятия этого справедливого и сбалансированного соглашения в интересах всех жителей Северной Ирландии", - сказал Джонсон.

Северная Ирландия была лишена правительства с января 2017 года после обусловленного неудачным проектом зеленой энергетики расколом между уніоністами и националистами. Раскол вскоре расширился на более широкие культурные и политические проблемы между националистами и сторонниками единства с Британией.

С 2017 года Северная Ирландия управляется государственными служащими с ограниченными полномочиями принимать важные решения.