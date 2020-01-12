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Путин с Макроном поговорили об Украине

Воскресенье, 12 января 2020, 17:58
Путин с Макроном поговорили об Украине
kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора в воскресенье затрагивали, в частности, тематику конфликта на Донбассе.

Источник: пресс-служба Кремля

Детали: Отмечается, что во время разговора была подробно рассмотрена ливийская проблематика и подтверждена готовность оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию кризиса.

В то же время, агрессия РФ в Донбассе названа внутриукраинским конфликтом.

Дословно Кремль: "В связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий.

Также затрагивались тематика внутриукраинского конфликта и положение дел в Сирии".

Что предшествовало: В субботу, 11 января, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Макроном, а Путин встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Украинская правда

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Темы: ПутинФранцияРосcияДонбасс
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