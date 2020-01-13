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Витренко: Контрактов и переговоров по покупке газа в России нет

Понедельник, 13 января 2020, 03:45
Витренко: Контрактов и переговоров по покупке газа в России нет

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что никаких контрактов и переговоров по покупке газа у "Газпрома" напрямую нет.

Источник: Витренко в эфире "Радио свобода"

Прямая речь: "Но нет таких контрактов, нет таких планов, нет таких переговоров, мыслей. Теоретически все возможно в мире, но практических оснований для того, чтобы это обсуждать, сейчас нет."

Детали: Ответил Витренко на вопрос о том, мог бы "Нафтогаз" покупать газ у россиян. При этом представитель энергетической компании сказал: "Мог бы", далее объяснив, что никаких предпосылок для этого нет.

"Могу только отметить, что, с одной стороны, у нас сейчас законодательные возможности для прямых поставок из "Газпрома" и ранее были", – заявил Витренко.

По его словам, то, что Украина не покупает газ в России не связано с "героическим решением украинских политиков". Причина этого – прекращение поставок со стороны РФ.

"И наша задача как "Нафтогаза" и моей команды была в том, что в ситуации, когда мы понимали, что россияне остановят поставки газа, найти альтернативные возможности обеспечить потребности украинских потребителей в газе из Европы. Вот что мы делали", – сказал исполнительный директор" Нафтогаза ".

Напомним:

  • Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что Украина еще не готова для возвращения к прямым поставкам газа из РФ и намерена это делать только в рамках общеевропейского энергетического рынка.
  • Недавно глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что НАК пока не ведет переговоров с российским Газпромом о прямых поставках газа в Украину из России, но в будущем это может произойти.

Украинская правда
Темы: газНефтегазГазпромРосcияУкраина
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