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Россияне в 2020 году ждут массовых протестов и отставок в правительстве

Понедельник, 13 января 2020, 09:39
Россияне в 2020 году ждут массовых протестов и отставок в правительстве

Жители России в 2020 году ожидают массовых протестов, громких коррупционных скандалов и отставок в правительстве.

Источник: результаты опроса "Левада-центра"

Детали: 57% опрошенных считают, что 2020 год будет скорее напряжённым и определённо напряженным для экономики России, 31% уверены, что год будет скорее спокойным для экономики.

55% уверены, что год будет скорее напряжённым и определённо напряженным для политической жизни РФ, 31% считают, что год будет скорее спокойным для политики.

Отставок министров и коррупционных дел в наступившем году ждут 66% россиян. Это самый высокий показатель с 2013 года.

 

45% респондентов считают, что в 2020 году в России продолжатся массовые протесты. 

 

Вместе с тем снизилось число респондентов, ожидающих экономического кризиса (49% против 57% в 2019 году) и вооруженных конфликтов с соседними странами (23% против 34% в прошлом году).

 

63% участников опроса считают, что новый год будет лучше предыдущего, 71% смотрят в 2020 год с надеждой и 65% респондентов ожидают, что новый год будет спокойным для них лично и их семей.

Опрос был проведен 12-18 декабря 2019 года среди 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Статистическая погрешность не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%/75%; 2% для показателей, близких к;10%/90% и 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.

Украинская правда
Темы: Росcияопрос
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