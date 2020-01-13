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Спасатели вытащили из пруда внедорожник с 4 погибшими

Понедельник, 13 января 2020, 09:43
Спасатели вытащили из пруда внедорожник с 4 погибшими

В Днепропетровской области автомобиль "Toyota Land Cruiser Prado" съехал в водоем, погибли 4 человека, среди них ребенок.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Детали: Событие произошло 12-го января вечером в Пятихатском районе в селе Вишневое.

На месте происшествия спасатели установили, что ориентировочно, во время следования по дамбе озера, автомобиль "Toyota Land Cruiser Prado" съехал в водоем на 5 м от берега, оказавшись на глубине 2-3 м.

 
Фото: ГСЧС

Спасатели с помощью лебедки вытащили автомобиль на берег. В салоне обнаружили тела погибших, среди них 1 ребенок - девушка 14 лет (дочь владельца). Всего погибли 4 человека -  мужчина, две женщины и ребенок.

Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

Темы: ДТПжертвыДнепропетровская областьГСЧС
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