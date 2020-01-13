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Из-за нарушения авторского права в Украину не пустили 8000 кубиков Рубика

Понедельник, 13 января 2020, 10:30
Из-за нарушения авторского права в Украину не пустили 8000 кубиков Рубика

Одесские таможенники не пропустили для продажи на территории Украины головоломки, изготовленные с нарушением прав интеллектуальной собственности компании, которой принадлежит изобретение.

Источник: руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов в Facebook.

Прямая речь: "Одесские таможенники обнаружили почти 8000 контрафактных кубиков Рубика! Собственно, это бренд британской "Rubik`s Brand Limited", которая выпускает "официальные" игрушки, которые изобрел венгерский скульптор Эрнье Рубик"

Детали: Уполномоченный представитель правообладателя направил в таможню вывод экспертного исследования, которым установлено, что указанные головоломки маркированные знаком, настолько похожим, что его можно спутать со знаком, принадлежащим компании "Rubik`s Brand Limited".

Нефедов сообщил, что по факту нарушения прав интеллектуальной собственности составлен протокол о нарушении таможенных правил.

7 тысяч 800 контрафактных кубиков Рубика изъяты. Их дальнейшую судьбу определит правообладатель. Стоимость оригинального товара, который мог бы быть вытеснен с рынка этой контрафактной партией, составляет более 3 млн грн.

Напомним:

  • Еврокомиссия в годовом докладе по защите прав интеллектуальной собственности внесла Украину в список стран,которые  нарушают эти права и наносят таким образом вред экономическим интересам Евросоюза.

"Украинская правда" в Threads

Темы: авторское правотаможня
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