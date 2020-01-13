Пожары с начала года унесли жизни более сотни украинцев

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Понедельник, 13 января 2020, 11:43

За прошедшую неделю, с 6 по 12 января, спасатели ликвидировали 895 пожаров, а за неделю до этого – с 30 декабря по 5 января – 1059 пожаров.

Источник: сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о первой и второй неделе года

Детали: Всего в первую неделю года, с 30.12 до 05.01, было зарегистрировано 1281 чрезвычайное происшествие, а во вторую – с 06.01 до 12.01 – зарегистрировано 1093 чрезвычайных происшествия.

На пожарах в первую неделю погибли 77 человек, во вторую – 47 человек.

На водных объектах в первую неделю погибли 7 человек, а во вторую – 4 человека,

Спасли в первую неделю 99 человек (из них на пожарах – 72), а во вторую спасли 51 человека (на пожарах – 34 человека).

В течение последней недели возникла одна чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли сразу 3 человека.

По данным спасателей, в период новогодних и рождественских праздников традиционно увеличивается количество происшествий, в большинстве случаев – потому что люди не соблюдают правила пожарной безопасности, в частности, при использовании пиротехнических изделий.

Темы: чрезвычайное происшествие пожар ГСЧС


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