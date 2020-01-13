Чиновники Днепра украли 25 млн на ремонте школ и садиков — СБУ

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Понедельник, 13 января 2020, 12:54

Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Днепровского горсовета на хищении бюджетных средств, предназначенных для реконструкции социальных объектов.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Согласно сообщению, руководство одного из департаментов Днепровского горсовета провело публичные закупки для капитального ремонта и реконструкции детских садов и школ города на сумму почти 130 млн гривен.

При этом подрядчики выполнили работы не в полном объеме, с завышением их стоимости, и используя материалы сомнительного качества. "Сэкономленные" средства участники сделки выводили в "тень", в общем злоумышленники присвоили 25 млн гривен бюджетных средств.

Как объясняют в СБУ, для искусственного создания конкуренции участие в тендере принял ряд подконтрольных чиновникам фирм. Таким образом победителями в торгах стали именно "партнерские" компании.

По предварительным данным, некачественно выполненные работы в детских садах и школах поставили под угрозу жизнь и здоровье детей.

В отношении чиновников Днепровского горсовета начато уголовное производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Темы: коррупция Днепр СБУ


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