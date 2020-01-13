Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чиновники Днепра украли 25 млн на ремонте школ и садиков — СБУ

Понедельник, 13 января 2020, 11:54
Чиновники Днепра украли 25 млн на ремонте школ и садиков — СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Днепровского горсовета на хищении бюджетных средств, предназначенных для реконструкции социальных объектов.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Согласно сообщению, руководство одного из департаментов Днепровского горсовета провело публичные закупки для капитального ремонта и реконструкции детских садов и школ города на сумму почти 130 млн гривен.

При этом подрядчики выполнили работы не в полном объеме, с завышением их стоимости, и используя материалы сомнительного качества. "Сэкономленные" средства участники сделки выводили в "тень", в общем злоумышленники присвоили 25 млн гривен бюджетных средств.

Как объясняют в СБУ, для искусственного создания конкуренции участие в тендере принял ряд подконтрольных чиновникам фирм. Таким образом победителями в торгах стали именно "партнерские" компании.

По предварительным данным, некачественно выполненные работы в детских садах и школах поставили под угрозу жизнь и здоровье детей.

В отношении чиновников Днепровского горсовета начато уголовное производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Темы: коррупцияДнепрСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
коррупция
Как мы (не) выполняем требования от ЕС в борьбе с коррупцией
Глава НАПК заявил, что имеет эффективное "лекарство" против коррупции
Киевский онкоцентр переплачивает за унитазы и краску на ремонте за 70 млн
Последние новости
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
Все новости...
Реклама: