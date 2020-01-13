Новое правительство Испании приняло присягу

360 просмотров
Понедельник, 13 января 2020, 13:11

Двадцать два министра нового правительства Испании в понедельник приняли присягу.

Об этом сообщает агентство АР.

Король Фелипе VI председательствовал на короткой церемонии, которая ознаменовала начало правления нового Кабмина во главе с лидером социалистов и премьер-министром Педро Санчесом. Один за другим 22 министра обещали соблюдать Конституцию Испании и быть верными монарху.

Пять членов нового правительства представляют партию Unidas Podemos, которая выступает против жесткой экономии. Лидер этой партии Пабло Иглесиас является одним из четырех заместителей премьер-министра в новом расширенном кабинете.

Санчес поставил цель новой администрации провести социальные реформы, добиться устойчивого экономического роста и диалога с сепаратистами в Каталонии.

Санчес был вынужден принять в правительство членов партии Unidas Podemos после того, как на повторных выборах в ноябре потерял позиции.

Чтобы добиться одобрения парламента для формирования нового правительства меньшинства, он также должен был согласиться на начало переговоров с сепаратистским региональным правительством Каталонии, которое хочет отколоться от Испании. Это принесло ему серьезную критику со стороны трех правоцентристских оппозиционных партий.

"Европейская правда"

Темы: Испания


powered by lun.ua
Материалы по теме
Санчес возглавит правительство меньшинства в Испании 7 января 2020, 17:02
ЦИК Испании лишила лидера Каталонии места в региональном парламенте 4 января 2020, 15:54
Украина выдала Испании российского вора в законе 26 декабря 2019, 12:51
Все новости
Главные новости
Ахметов заплатил Фирташу более 700 миллионов долларов по делу "Укртелекома"
В Рябошапки открыли уголовное дело относительно действий Трубы
Сбитый самолет МАУ: спасатели показали работы на месте трагедии
СБУ расследует крушение "Боинга" в Иране по трем статьям
Все новости
советы

6 советов, которые помогут успокоиться мозгу и продлят вашу жизнь

читай!

7 привычек, которые помогут прочитать больше книг

Видео

Зачем в США елки после праздников выбрасывают в озера

Поиск по сайту
Архив
Весь архів