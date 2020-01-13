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Синоптик рассказала, когда в Украину придет мороз

Понедельник, 13 января 2020, 12:38
Синоптик рассказала, когда в Украину придет мороз

Похолодание в Украине ожидается традиционно на Крещение, а именно на 18-19 января.

Источник: синоптик Наталья Диденко в facebook

Прямая речь: "Пока будет, как есть, то есть, в основном тепло. Но именно на 18-19 января, второй Сочельник и Крещение, когда традиционно и статистически приходят крепкие морозы, всё же похолодание ожидается. Речь не идет о сильных морозах, однако снижение температуры воздуха от +6 градусов до нуля, а ночью до 1-5 градусов будет. То есть, тенденция сохраняется".

Детали: 14 января осадков ожидать не следует из-за антициклона Christian, который приведет преимущественно сухую погоду. Небольшие дождь и мокрый снег возможны  на Черниговщине и Сумщине.

Температура воздуха в течение дня составит +1  +7 градусов. Ветер юго-западный, слабый или умеренный.

 

Темы: погода
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