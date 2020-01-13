В Германии на авиабазе нашли мертвыми двух военных США

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Понедельник, 13 января 2020, 14:00

Двух американских военнослужащих нашли мертвыми на авиабазе США Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение об этом размещено на официальном сайте базы.

Согласно информации, тела двух 20-летних военных были найдены 9 января примерно в 18:30 в казарме. Экстренные службы объявили их мертвыми примерно в 18:50.

О причинах смерти военных не сообщается. "Сейчас инцидент расследуется. Дальнейшие детали будут предоставлены после выяснения", - говорится в сообщении.

Оба погибших входили в 52-ю авиационную эскадрилью технического обслуживания.

"Всегда очень трудно терять ценных членов нашей команды", - цитируют в сообщении слова командующего 52-й истребительной авиаэскадры Дэвида Эпперсона.

ВВС США находятся в Шпангдалеме с середины 1950-х годов.

Темы: Германия США


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