В Германии на авиабазе нашли мертвыми двух военных США
Двух американских военнослужащих нашли мертвыми на авиабазе США Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии.
Как сообщает "Европейская правда", сообщение об этом размещено на официальном сайте базы.
Согласно информации, тела двух 20-летних военных были найдены 9 января примерно в 18:30 в казарме. Экстренные службы объявили их мертвыми примерно в 18:50.
О причинах смерти военных не сообщается. "Сейчас инцидент расследуется. Дальнейшие детали будут предоставлены после выяснения", - говорится в сообщении.
Оба погибших входили в 52-ю авиационную эскадрилью технического обслуживания.
"Всегда очень трудно терять ценных членов нашей команды", - цитируют в сообщении слова командующего 52-й истребительной авиаэскадры Дэвида Эпперсона.
ВВС США находятся в Шпангдалеме с середины 1950-х годов.